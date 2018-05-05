Экологический сбор на пластиковую посуду введут в РФ в 2019 году

Правительство РФ задумалось над введением экологического сбора на одноразовую посуду. Как рассказал журналистам специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов , он может быть введен уже в 2019 году.

По словам Иванова, использование одноразовых предметов во всех областях жизни растет с каждым годом. Он отметил, что люди регулярно покупают одноразовые мангалы и другие принадлежности для пикника, а затем оставляют это на природе.