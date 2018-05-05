Экологический сбор на одноразовую посуду могут ввести в РФ в 2019 году 

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что правительство РФ планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.
«Как уточнил Иванов, нужно вводить экологический сбор с производителей на подобные изделия. Как добавил Иванов, в 2019 году такой налог будет введен», — говорится в сообщении.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказывал, что для полного перехода на раздельный сбор мусора в стране потребуются минимум 10 лет.