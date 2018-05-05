В России введут налог на одноразовую посуду

Правительство собирается ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И, я вам скажу, в следующем году он будет введен», — сказал Иванов.

Специальный представитель президента также напомнил об опасности сжигания травы на дачных участках. Иванов отметил, что сжигание прошлогодней травы — бесполезное занятие, что уже доказано и учеными. От пала новая трава лучше не растет.