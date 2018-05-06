В России введут экологический сбор на пластиковую посуду

В этом может убедиться любой — пластиком (не только одноразовой посудой) завалены берега рек, леса, парки, практически любой уголок природы в России

У пластика очень длительный срок разложения. По разным оценкам, он достигает 100 и более лет, сказала "Российской газете" руководитель движения ЭКА Татьяна Честина . Даже добираясь до свалки, товары из пластика наносят большой вред окружающей среде и здоровью человека.

Попав на свалку, пластик со временем распадается на микрочастицы, которые загрязняют почву, воду, а уже через воду или пищу вредные элементы попадают в организм человека и, как показывают исследования, может наносить вред его здоровью. Решать проблему пластикового загрязнения необходимо немедленно и системно.

В первую очередь нужно предпринимать меры по сокращению образования отходов (согласно новой редакции закона об отходах), чтобы вместо одноразового пластика в обиход входили многоразовые изделия. Например, стеклянная посуда или посуда из пластика многоразового использования, вместо пластиковых пакетов — бумажные, а также холщовые и другие многоразовые сумки. Некоторые компании, сознавая свою социальную ответственность, уже выстраивают свою деятельность исходя из этих принципов, в западных странах они уже давно стали нормой.

Экологический сбор отчасти сможет решить эту проблему только в случае выстраивания полностью прозрачной системы его использования для этих целей. Сейчас пластик стоит копейки, именно поэтому он пользуется такой популярностью и засоряет буквально все вокруг. Если в стоимость, например, одноразовой посуды будут закладываться средства на преодоление наносимого ущерба — на организацию раздельного сбора, переработку, то он подорожает, и крупным компаниям — от сетей фастфуда до авиакомпаний — станет выгоднее использовать многоразовую посуду, нежели одноразовую.