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В России введут экологический сбор на пластиковую посуду
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В России введут экологический сбор на пластиковую посуду 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
В этом может убедиться любой — пластиком (не только одноразовой посудой) завалены берега рек, леса, парки, практически любой уголок природы в России.
У пластика очень длительный срок разложения. По разным оценкам, он достигает 100 и более лет, сказала "Российской газете" руководитель движения ЭКА Татьяна Честина. Даже добираясь до свалки, товары из пластика наносят большой вред окружающей среде и здоровью человека.
Попав на свалку, пластик со временем распадается на микрочастицы, которые загрязняют почву, воду, а уже через воду или пищу вредные элементы попадают в организм человека и, как показывают исследования, может наносить вред его здоровью. Решать проблему пластикового загрязнения необходимо немедленно и системно.
В первую очередь нужно предпринимать меры по сокращению образования отходов (согласно новой редакции закона об отходах), чтобы вместо одноразового пластика в обиход входили многоразовые изделия. Например, стеклянная посуда или посуда из пластика многоразового использования, вместо пластиковых пакетов — бумажные, а также холщовые и другие многоразовые сумки. Некоторые компании, сознавая свою социальную ответственность, уже выстраивают свою деятельность исходя из этих принципов, в западных странах они уже давно стали нормой.
Экологический сбор отчасти сможет решить эту проблему только в случае выстраивания полностью прозрачной системы его использования для этих целей. Сейчас пластик стоит копейки, именно поэтому он пользуется такой популярностью и засоряет буквально все вокруг. Если в стоимость, например, одноразовой посуды будут закладываться средства на преодоление наносимого ущерба — на организацию раздельного сбора, переработку, то он подорожает, и крупным компаниям — от сетей фастфуда до авиакомпаний — станет выгоднее использовать многоразовую посуду, нежели одноразовую.
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