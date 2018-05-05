Пучков: Россия принимает максимально возможные меры по повышению защиты экологии

ПРИОЗЕРСК / Ленинградская область /, 5 мая. / ТАСС /. Россия принимает максимально возможные меры по повышению защиты окружающей среды. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе открытия экологической акции «Чистый берег».

"Россия принимает максимально возможные меры по повышению защиты окружающей среды и уменьшению техногенного воздействия на нее", — сказал Пучков. Он отметил, что сегодняшняя акция является одной из тех мер, направленных на улучшение качества жизни, сохранение природного богатства и баланса, защиту животного и растительного мира от человеческого равнодушия и вреда. «От региона к региону такие всероссийские природоохранные мероприятия с привлечением общественности, экологов, различных органов власти, волонтеров и добровольцев помогают повысить уровень экологической безопасности страны», — сказал Пучков.

Он напомнил, что впервые акция была проведена в 2014 году спасателями и инспекторским составом ГИМС МЧС России Главных управлений МЧС РФ по Москве Московской области . В сентябре того же года она прошла на всероссийском уровне. Пучков считает, что широкая общественная поддержка и участие во Всероссийской акции «Чистый берег» способствуют более бережному отношению граждан к окружающей природной среде, формированию хорошей привычки убирать за собой и требованию ее соблюдения от окружающих.

"Мероприятие «Чистый берег» само по себе, конечно же, не решит проблему засорения прибрежной зоны, но по крайней мере привлечет внимание общественности и покажет хороший пример гражданам. Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить", — сказал Пучков.

Он сообщил, что всего за четыре года проведения акции количество водоемов, очищенных от мусора, составило более 12 тыс., а общая протяженность береговой полосы — свыше 14 тыс. км. «В целом с 2014 года количество водоемов, ежегодно очищаемых от мусора, увеличилось более чем в 2 раза, а общая протяженность береговой полосы — с 2850 км до 5880 км», — уточнил Пучков.