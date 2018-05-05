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Глава МЧС рассказал о мерах по повышению защиты окружающей среды
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Глава МЧС рассказал о мерах по повышению защиты окружающей среды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРИОЗЕРСК (Ленинградская область), 5 мая — РИА Новости. Россия принимает максимально возможные меры по повышению защиты окружающей среды, заявил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе открытия экологической акции «Чистый берег».
"Россия принимает максимально возможные меры по повышению защиты окружающей среды и уменьшению техногенного воздействия на нее", — сказал Пучков. Он отметил, что эта акция является одной из тех мер, которые направлены на улучшение качества жизни, сохранение природного богатства и баланса, защиту животного и растительного мира от человеческого равнодушия и вреда.
"От региона к региону такие всероссийские природоохранные мероприятия с привлечением общественности, экологов, различных органов власти, волонтеров и добровольцев помогают повысить уровень экологической безопасности страны", — сказал Пучков.
Он напомнил, что впервые акция была проведена в 2014 году спасателями и инспекторским составом ГИМС МЧС России Главных управлений МЧС РФ по Москве и Московской области. В сентябре того же года она прошла на всероссийском уровне. Пучков считает, что широкая общественная поддержка и участие во всероссийской акции «Чистый берег» способствуют более бережному отношению граждан к окружающей природной среде, формированию хорошей привычки убирать за собой и требованию ее соблюдения от окружающих.
"Мероприятие «Чистый берег» само по себе, конечно же, не решит проблему засорения прибрежной зоны, но, по крайней мере, привлечет внимание общественности и покажет хороший пример гражданам. Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить", — сказал Пучков.
Он сообщил, что всего за четыре года проведения акции количество водоемов, очищенных от мусора, составило более 12 тысяч, а общая протяженность береговой полосы — свыше 14 тысяч километров. «В целом с 2014 года количество водоемов, ежегодно очищаемых от мусора, увеличилось более чем в два раза, а общая протяженность береговой полосы — с 2850 километров до 5880 километров», — уточнил Пучков.
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