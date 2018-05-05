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В России введут новый сбор
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В России введут новый сбор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду, сообщил в субботу журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И, я вам скажу, в следующем году он будет введен", — сказал Иванов.
В субботу Иванов прибыл в Ленинградскую область на берег Ладожского озера для участия в ежегодной экологической акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС РФ. Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал инициативу Иванова.
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