В России введут экологический сбор на одноразовую посуду 

Правительство планирует ввести в 2019 году экологический сбор на одноразовую посуду, сообщил в субботу журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И, я вам скажу, в следующем году он будет введен", — сказал Иванов.
В субботу Иванов прибыл в Ленинградскую область на берег Ладожского озера для участия в ежегодной экологической акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС РФ. Вместе с ним участие в сборе мусора принял глава МЧС Владимир Пучков. Он поддержал инициативу Иванова.