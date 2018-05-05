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Экологические соревнования «Чистые игры» впервые могут пройдут в Свердловской области — на берегу озера Шарташ
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Экологические соревнования «Чистые игры» впервые могут пройдут в Свердловской области — на берегу озера Шарташ 

Информационный портал Свердловской области 3 часа назад
Командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» впервые могут пройти в Свердловской области. Местом проведения экологической акции выбрана территория Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, где по инициативе Евгения Куйвашева реализуется проект создания современной рекреационной зоны. Организаторы ведут подготовительные работы и планируют провести уборку на берегу озера Шарташ вместе с участниками экологических игр 3 июня.
«Чистые игры» проходят в российских регионах с 2014 года. За это время прошло почти полторы сотни соревнований в 57 городах. Участие в них приняли более 13 тысяч человек, которые собрали в общей сложности почти 300 тонн мусора, половина которого была оправлена на переработку.
«Губернатором Свердловской области дана установка — сделать Шарташский лесной парк одним из лучших не только в России, но и в Европе. Это сложно, но вполне выполнимо. При этом, реализуя концепцию развития лесопарка, мы должны учитывать мнение горожан, вовлекать их в это процесс. И не только методом опросов и изучения общественного мнения, но и призывами к прямому действию. Проведение на берегу озера Шарташ «Чистых игр» полностью отвечает этой задаче. Если люди придут, уберут территорию парка своими руками, узнают чуть большое о способах решения экологических проблем, еще и весело проведут время, они уже никогда не станут здесь мусорить и наверняка не позволят другим», — считает директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.
Участники соревнований собирают и сортируют мусор на определенной организаторами территории, зарабатывая баллы за скорость и качество выполнения работы. В финале определяется победитель «Чистых игр». Обычно после одной игры с площадки вывозят от полутора до пяти тонн различного мусора. Участвовать в акции могут все желающие, достигшие семилетнего возраста.
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