В деревне Софьино Наро‐Фоминского района ведется незаконный своз твердо‐бытовых отходов

Свалка в Наро‐Фоминском районе выросла до двух гектаров, ущерб от нее, предварительно, достиг почти девяти миллионов рублей. Инспекторам Минэкологии удалось провести замеры и взять пробы грунта, сообщил телеканал «360».

Мужчина, называющий себя хозяином территории, держит оборону. Говорит за забором — строят дорогу, земля его и гостям в пагонах здесь совсем не рады. Там, за забором, у деревни Софьино — свалка. По данным Минэкологии, свалка незаконная,

твердо-бытовые

отходы сюда везут минимум полгода, похоже, не без согласия владельца земли. На этот раз мужчина в спортивном костюме вежлив, в начале февраля на проверку здесь отреагировали совсем иначе.

Тогда проверка обернулась потасовкой. Сначала он мешал видеосъемке, потом мужчина в шапке-ушанке

принялся за инспекторов — размахивал кулаками и угрожал оружием. Медики зафиксировали у инспектора сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а сотрудники экологического ведомства убедились, что личное подсобное хозяйство в Наро-Фоминском

районе заваливают мусором, самосвалы с отходами предположительно следуют из столицы.

Правоохранители остановили работы, завели административное дело, но, по данным Минэкологии, ввоз мусора продолжился. Сейчас площадь свалки превысила два гектара.

Имеется экспертное заключение, которое составляет сумму ущерба 8,5 миллионов рублей. Это предварительный ущерб, привлечена лаборатория, проводятся исследования

— Илья Кастерин, госинспектор в области охраны окружающей среды Московской области

Инспекторам удалось провести обследование территории. В результате проверки специалисты оценят ущерб, который, скорее всего, превысит предварительную сумму в восемь с половиной миллионов рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что инспекторы регионального Министерства экологии нагрянули с проверкой на частную территорию в Софьино. По предварительной информации, там работает незаконный полигон ТБО.