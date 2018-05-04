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Договор о ввозе мусора в Ярославль из Москвы не будет пролонгирован на 2019 год
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Договор о ввозе мусора в Ярославль из Москвы не будет пролонгирован на 2019 год 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Договор между руководством полигона «Скоково» в Ярославле и компанией «Экотехпром», которая занимается вывозом мусора из Москвы, не предусматривает пролонгацию на 2019 год. Дополнительным соглашением определена конченая дата сотрудничества — 31 декабря 2018 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.
"Между руководством «Скоково» и московским предприятием «Экотехпром» подписано дополнительное соглашение, в котором определены сроки перевозки мусора из столичного региона: с 3 мая по 31 декабря 2018 года. Пролонгации документ не предусматривает", — сказали в пресс-службе.
Суммарный объем ввозимых отходов на полигон не превысит 500 тонн в сутки, а к концу 2018 года составит не более 200 тысяч тонн. «В количественном эквиваленте транспортировку отходов на полигон будет осуществлять не более 25 машин объемом 20 тонн в течение суток», — отметили в пресс-службе.
Ранее ярославский губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что правительство области рассматривает просьбу правительства Москвы об использовании полигона «Скоково» под Ярославлем для размещения твердых коммунальных отходов. В случае заключения соглашения о приеме ТКО из Москвы, регион получит межбюджетный трансферт в размере 500 млн рублей, эти средства планируется потратить на повышение экологической безопасности в Ярославской области и строительство мусоросортировочного завода.
Полигон «Скоково» функционирует с 1977 года, он находится в 4 км от границы Ярославля. По данным правительства региона, общая остаточная вместимость полигона «Скоково» составляет более 5 млн тонн. Объем отходов, размещаемых на полигоне ежегодно, — 280 тысяч тонн.
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