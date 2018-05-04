Жители частного сектора на севере Волгограда боятся сгореть от гигантской свалки

Жители улицы Руднева в Краснооктябрьском районе Волгограда с середины апреля не могут заставить коммунальщиков вывезти огромную свалку, образовавшуюся возле домов частного сектора. Волгоградцы боятся пожара и надеются, что мусор все-таки вывезут до прихода беды.

Бункер для отходов с каждым днём всё интенсивнее маскируется мусорными пакетами, картоном и сухими ветками. Контейнеру удалось спрятаться только от самих коммунальщиков, которые не могут его опустошить больше трёх недель. С наступлением тепла местные жители продолжают массово нести отходы после уборки с частных подворий.

— Впереди длинные выходные, но никаких продвижений нет, — сетует местный житель Сергей Жидков. — Там много сухих деревьев. Не дай бог, кто-нибудь будет проезжать на машине и окурок выбросит из окна — всё вспыхнет. Тут ходят дети, животные, рядом жилые дома. Сжигать мусор и даже ветки нам нельзя. Это запрещено по закону. Такие отходы мы должны утилизировать. Древесина тоже входит в статью по вывозу отходов, но этим никто не занимается. Помимо обрезков деревьев накопилось много бытовых отходов, которые сильно воняют. Жить рядом с мусорным контейнером невыносимо.

По подсчетам жильцов, объём отходов у мусорного бункера превышает 30 кубометров. Ситуация обостряется тем, что расстояние от свалки до забора ближайшего дома меньше десяти метров. При возгорании пламя может легко перенестись на жилое здание.

В мэрии пообещали, что специалисты произведут зачистку в ближайшее время

— Это не единственная свалка в местных окрестностях. Такая ситуация по всей Вишнёвой балке, — говорят жители. — Там тоже стоит бункер, который скоро не будет виден из-за отходов. Аналогично захламлена улица Коммунаров, пересечение улиц Руднева и Хрустальной, Хользунова и Аэрофлотской, Хользунова и Совнаркомовской. Ещё одна свалка образовалась на пересечении улицы Матросова и трамвайного кольца по маршруту № 13.

В администрации Волгограда подтвердили, что свалка образовалась из-за бездействия перевозчика отходов. Ситуация находится на контроле у административно-технического отдела администрации Краснооктябрьского района

— С нерадивым перевозчиком уже проведена разъяснительная работа, — сообщили в мэрии. — Кроме того, за его дальнейшими действиями будет осуществляться мониторинг представителями административно-технического отдела. Вывоз отходов будет произведен в ближайшее время. Стоит также отметить, что сами жители выбрасывают крупногабаритный мусор, включая обрезки деревьев, не имея договор на вывоз. Без договора на крупногабаритные отходы такой мусор вывозиться не будет. Эту информацию также следует учитывать местным жителям.

В конце прошлой недели после обращения V1.ru городские власти отреагировали на ситуацию по свалке в Советском районе Волгограда. Жители улицы Ярославской по старой памяти продолжали выносить отходы на уже несуществующую мусорную площадку до тех пор, пока её полностью не демонтировали.

Сергей Жидков не поленился обозначить точные координаты свалок в своём районе