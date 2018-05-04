Инспекторы проследят за любителями пикников в лесу

На Первомай многие поехали в лес или на реку — жарить шашлыки и отдыхать большими компаниями. Но не все вспомнили, что надо не прятать оставшийся мусор в овраге на берегу, а довезти его до контейнера. Сейчас такие нарушения трудно отследить. Однако в России начали готовить общественных экологических инспекторов, которые будут помогать привлекать нарушителей правил охраны природы к ответственности. Об этом в пресс-центре « Парламентской газеты » рассказала зампред Комитета Совета Федерации по природопользованию Ирина Гехт

Выбросить мусор в реку безнаказанно не удастся

Уже в 2016 году в законе «Об охране окружающей среды» были закреплены полномочия общественных экологических инспекторов. Но порядок, по которому они могут получить удостоверение и встать на защиту природы, Росприроднадзор утвердил совсем недавно — в феврале 2018 года.

«Пока обучение и регистрацию прошли около 400 человек», — сообщил руководитель проекта «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды» Владислав Жуков. К концу года, рассказал он, специалисты-экологи должны будут обучить около пяти тысяч инспекторов, которые станут контролировать и выявлять нарушения как природопользователей — граждан и организаций, так и органов власти, которые отвечают за экологию в регионах. К тому же, инспекторы призваны участвовать в решении экологических проблем, принимая участие в природоохранных программах сами и привлекая волонтёров.

Инспекторы имеют право сделать замечание, сообщив, что кучка обёрток, оставленная около скамейки в парке — это правонарушение, а также зафиксировать его на камеру, составить протокол и отправить материалы в органы госнадзора. И хотя это может сделать и любой другой гражданин, обратившись как в Росприроднадзор, так и в природоохранную прокуратуру, но запросы инспекторов по закону должны рассматриваться в первоочередном порядке. К тому же «статусность» их обращения не даёт госорганам отмахнуться от них и прислать отписку, считают эксперты.

Сегодня, согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан, не соблюдающих экологические требования, в том числе за сваливание отходов где попало, предусмотрен штраф до двух тысяч рублей, а для организаций — до 250 тысяч. В законодательстве регионов есть дополнительные штрафы: например, в некоторых из них за летящий из окон автомобиля мусор придётся заплатить от двух до трёх тысяч рублей, а за свалку в лесу — до пяти тысяч.

Объективным может быть только обученный инспектор

Инспекторы могут контролировать не только граждан, но и организации, и государственные органы, которые должны обеспечивать экологическую безопасность. Им обязаны своевременно предоставлять информацию о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по её охране и об обстоятельствах, которые создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. А чтобы инспекторы не превышали своих полномочий и могли правильно информировать население о действительном экологическом положении в регионе, не приукрашивая и искусственно не нагнетая обстановку, они должны быть хорошо подготовлены и объективны, уверены эксперты.

Пока же в законодательстве не закреплено, какая конкретно должна быть подготовка у инспектора, хотя уже есть возможность получить базовые знания по природоохранному законодательству, которое им предстоит применять в пределах своих полномочий, рассказала «Парламентской газете» Ирина Гехт. По её мнению, этот вопрос необходимо закрепить законодательно, тогда можно будет говорить об абсолютной объективности инспекторов. Они должны знать, как им разрешено действовать, когда на их глазах люди уходят с пикника, «позабыв» захватить мусор, или в каком случае выбросы из трубы предприятия действительно считаются незаконными.

«Сфера экологии подвержена фейковой информации так называемых «зелёных вымогателей» и провокаторов, то есть людей, которые заботятся не о решении экологических проблем, а о своём политическом авторитете и сиюминутных коммерческих интересах. Для нас важно сместить акцент, чтобы появилась экспертная позиция, которая бы вызывала у населения доверие», — сказала сенатор.

Главная задача инспекторов — просвещать население, и они должны стать связующей нитью между властью и населением, уверена она. «С одной стороны, этот институт не давал бы власти успокоиться, мониторя ситуацию в регионах по состоянию экологии, а с другой стороны, выражал бы экспертную позицию по тому или иному вопросу», — добавила парламентарий.

«Псевдоэкологов» внесут в чёрный список и оштрафуют

Чтобы оградить общество и государство от провокаторов, будет предусмотрен чёрный список инспекторов. В него попадут недобросовестные общественные деятели, например, иностранные фонды, которые с помощью экологической повестки пытаются проводить свои политические интересы, рассказала заместитель председателя Общественного Совета при Росприроднадзоре Елена Гришина . Предполагается, что список будет составлен на основании отрицательных отзывов граждан после проверки Росприроднадзором. Но точный регламент, по которому станут лишать удостоверения инспектора, ещё пройдёт общественное обсуждение, пообещала Гришина, отвечая на вопрос, не попадут ли в чёрный список активисты, которые «неугодны» властям.

Также в Совете Федерации разрабатывают закон, который устанавливает штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для физических и юридических лиц, распространяющих недостоверную информацию об экологических угрозах.