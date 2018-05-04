Ещё
Глава Минприроды 11 мая планирует провести совещание по новой системе обращения с отходами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минприроды 11 мая планирует провести совещание по новой системе обращения с отходами 

Rambler News Service 5 часов назад
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской планирует 11 мая 2018 года провести совещание по новой системе обращения с отходами. Об этом глава Минприроды сообщил журналистам.
По его словам, до 1 мая 2018 года все регионы должны были выбрать региональных операторов по обращению с отходами, однако это было сделано не везде.
«Нужно завершать ту работу, которая был начата. В 2019 году все должны перейти на новую систему. С 1 мая все должны были назначить, выбрать региональных операторов. Я точно могу сказать, что не все выбрали. Я 11 числа буду селектор (селекторное совещание. — RNS) проводить с регионами, в том числе «двоечников» где-то нужно и наказать», — сказал министр.
Как сообщалось ранее, самым крупным оператором раздельного сбора отходов на территории Московской области станет компания «РТ-Инвест». Компания приступят к работе с 1 января 2019 года в трёх зонах — Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей в течение двух лет.
Rambler News Service: последние новости
В Карелии планируют ликвидировать более 100 нелегальных мусорных свалок В центре Томска обнаружены токсичные отходы Минприроды может в 2018 году провести аукцион на участок Корякия-1 на шельфе Берингова моря
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры Китая и США провалились96
Певица погибла во время отдыха31
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
Новое правительство: кто уйдет, кто останется59
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой9
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение