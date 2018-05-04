Глава Минприроды 11 мая планирует провести совещание по новой системе обращения с отходами

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской планирует 11 мая 2018 года провести совещание по новой системе обращения с отходами. Об этом глава Минприроды сообщил журналистам.

По его словам, до 1 мая 2018 года все регионы должны были выбрать региональных операторов по обращению с отходами, однако это было сделано не везде.

«Нужно завершать ту работу, которая был начата. В 2019 году все должны перейти на новую систему. С 1 мая все должны были назначить, выбрать региональных операторов. Я точно могу сказать, что не все выбрали. Я 11 числа буду селектор (селекторное совещание. — RNS) проводить с регионами, в том числе «двоечников» где-то нужно и наказать», — сказал министр.