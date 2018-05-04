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Керженский заповедник отмечает свое 25-летие
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Керженский заповедник отмечает свое 25-летие 

Нижегородская правда 5 часов назад
Фото: Нижегородская правда
7 мая Керженский биосферный заповедник отметит свое 25-летие. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.
Как напомнили в госохотнадзоре, по поручению губернатора Нижегородской области заповедник был выбран в качестве ключевого места для реинтродукции исчезнувшего из региона вида — северного оленя. В результате проведенных исследований установлено, что на территории Керженского заповедника сохранились наиболее приемлемые условия для обитания оленей.
Проект по восстановлению популяции лесного северного оленя в заповеднике реализуется с 2014 года. К сожалению, долгое время северного оленя в регионе можно было увидеть только на гербе. Этот вид был полностью истреблен в начале ХХ века во время голода и разрухи.
Сейчас в заповеднике обитает девять оленей, все они адаптировались к новым условиям. Кроме того за время реализации программы у оленей появилось потомство. Первый олененок родился в заповеднике 14 июня 2016 года, через год 10 июня 2017 года у оленей Люси и Захара, живущих в вольере на кордоне Черноречье, родился первенец. Сотрудники уверены, что и в этом году у краснокнижных животных будет пополнение.
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