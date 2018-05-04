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Дополнительное соглашение с полигоном «Скоково» не предполагает пролонгации договора
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Дополнительное соглашение с полигоном «Скоково» не предполагает пролонгации договора 

Портал органов государственной власти Ярославской области 6 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Руководство ОАО «Скоково» сообщило о заключении дополнительного соглашения к договору с московским ГУП «Экотехпром» о ввозе твердых коммунальных отходов. Документ предусматривает, как и планировалось ранее, поступление твердых коммунальных отходов на полигон в совокупном объеме не более 200 тысяч тонн в течение 2018 года.
— Московскими компаниями завершена оценка экономической целесообразности транспортировки ТКО из Москвы в регион. В итоге транспортировку отходов из Москвы продолжит ГУП «Экотехпром», которое с апреля уже возит мусор на полигон в объеме не более 320 тонн в сутки согласно договору, — пояснил генеральный директор ОАО «Скоково» Константин Симонов. — За прошедший период не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны перевозчика ни по условиям договора, ни по соблюдению требований экологической безопасности.
Как пояснил Константин Симонов, в дополнительном соглашении с ГУП «Экотехпром» оговорены сроки перевозки: с 3 мая по 31 декабря 2018 года. Пролонгации соглашение, так же как и договор, не предусматривает.
— Суммарный объем ввозимых отходов на полигон «Скоково», как и сообщалось ранее, не более 500 тонн в сутки, что составляет не более 200 тысяч тонн в течении года. В количественном эквиваленте транспортировку ТКО на полигон будет осуществлять не более 25 машин объемом 20 тонн, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Контроль за соблюдением условий договора, а также требований экологической безопасности будет продолжен в усиленном режиме.
По данным руководства полигона, на работе предприятия заключение дополнительного соглашения не отразится. В день полигон принимает в среднем порядка 120 машин с мусором из Ярославля и Ярославского района.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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