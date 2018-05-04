В России появится координационной совет по вопросам экобезопасности

«В День эколога начнёт своё первое заседание наш координационной совет по вопросам экобезопасности. И я надеюсь, что такой «мозговой штурм» поможет сдвинуть проблемы экологии в нашей стране», — сказала она.

Дударева отметила, что в состав Совета войдут представители общественных советов при Минприроды Рослесхоза , Росприроднадзора, Роснедр, Росводресурсов, Росгидромета , а также учёные-экологи.

«Важно, что наш Совет сосредоточит своё внимание на решении вопросов «народной повестки», то есть тех проблем, которые непосредственно касаются безопасности россиян. В том числе разрешение конфликтов между представителями власти и общественностью», — сказала она.