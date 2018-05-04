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В России появится координационной совет по вопросам экобезопасности
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В России появится координационной совет по вопросам экобезопасности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
При Общественной палате России появится координационной совет по вопросом экологической безопасности граждан, который проведёт первое заседание в День эколога — 5 июня. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава Комиссии по экологии Общественной палаты России Альбина Дударева.
«В День эколога начнёт своё первое заседание наш координационной совет по вопросам экобезопасности. И я надеюсь, что такой «мозговой штурм» поможет сдвинуть проблемы экологии в нашей стране», — сказала она.
Дударева отметила, что в состав Совета войдут представители общественных советов при Минприроды, Рослесхоза, Росприроднадзора, Роснедр, Росводресурсов, Росгидромета, а также учёные-экологи.
«Важно, что наш Совет сосредоточит своё внимание на решении вопросов «народной повестки», то есть тех проблем, которые непосредственно касаются безопасности россиян. В том числе разрешение конфликтов между представителями власти и общественностью», — сказала она.
По её словам, главой Совета предложено стать секретарю Общественной палаты Валерию Фадееву.
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