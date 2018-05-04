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Гехт рассказала, зачем нужны экологические общественные инспекторы
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Гехт рассказала, зачем нужны экологические общественные инспекторы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Институт экологических общественных инспекторов нужен для того, чтобы предоставлять объективную информацию об окружающей среде, заявила зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт в пресс-центре «Парламентской газеты».
«Сегодня во многих промышленных регионах проходят акции протеста, и одна из причин — в отсутствии объективной информации. Поэтому так важно создать институт общественных инспекторов, который давал бы объективную информацию об окружающей среде, вёл разъяснительную работу и мониторил экологическую ситуацию», — сказала она.
По словам сенатора, общественный контроль требует более внимательного отношения к компетенции людей, которые хотят этим заниматься. Ранее в Минприроды разработали законопроект, который предусматривает создание института общественных инспекторов, которые будут следить за экологией в России. Таким образом, защищать природу на общественных началах можно будет официально.
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