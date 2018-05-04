Гехт рассказала, зачем нужны экологические общественные инспекторы

«Сегодня во многих промышленных регионах проходят акции протеста, и одна из причин — в отсутствии объективной информации. Поэтому так важно создать институт общественных инспекторов, который давал бы объективную информацию об окружающей среде, вёл разъяснительную работу и мониторил экологическую ситуацию», — сказала она.