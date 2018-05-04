Обращение с отходами в РФ — ответственность каждого

По словам г-жи Меланевской, даже после принятых изменений механизм раздельного сбора мусора остался непонятен и требует уточнений. Спикер обозначила уже проделанную работу: изменения прописаны в Федеральном законе №503 «О раздельном сборе отходов» от 31.12.2017 г., а также расширен перечень товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации. Все это связано с расширением ответственности производителей (РОП), появились уточнения некоторой терминологии, сняты определенные административные барьеры.

Руководитель «РусПэк» отмечает, что работа по составлению законов, связанных с обращением с отходами, должна быть продолжена, в частности, необходимо ввести более понятные требования по отчетности и проверкам. По мнению Л. Меланевской, законы, принятые в конце 2017 г. положили начала позитивным изменениям, но по-настоящему они будут работать, только если обращение с отходами (от сбора до переработки) станет общей ответственностью — производителей, государства и населения.