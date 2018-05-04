Ещё
Обращение с отходами в РФ — ответственность каждого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обращение с отходами в РФ — ответственность каждого 

ИнформУпак 2 часа назад
По словам г-жи Меланевской, даже после принятых изменений механизм раздельного сбора мусора остался непонятен и требует уточнений. Спикер обозначила уже проделанную работу: изменения прописаны в Федеральном законе №503 «О раздельном сборе отходов» от 31.12.2017 г., а также расширен перечень товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации. Все это связано с расширением ответственности производителей (РОП), появились уточнения некоторой терминологии, сняты определенные административные барьеры.
Руководитель «РусПэк» отмечает, что работа по составлению законов, связанных с обращением с отходами, должна быть продолжена, в частности, необходимо ввести более понятные требования по отчетности и проверкам. По мнению Л. Меланевской, законы, принятые в конце 2017 г. положили начала позитивным изменениям, но по-настоящему они будут работать, только если обращение с отходами (от сбора до переработки) станет общей ответственностью — производителей, государства и населения.
ИнформУпак: последние новости
В Ставропольском крае планируют открыть участок по переработке ПЭТ-тары Мировая ЦБП. Тенденции в 2017-2018 гг. Как в разных странах борются с мусором
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские истребители сопроводили российский самолет97
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов68
В Крыму задержали украинское судно413
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту105
Пекин уступает под напором Трампа33
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение