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В Воронежском заповеднике временно закрыли движение по «Малой Черепахинской»
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В Воронежском заповеднике временно закрыли движение по «Малой Черепахинской» 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Участок экологической тропы сильно пострадал из-за паводка. В Воронежском заповеднике временно закрыли движение по экологической тропе «Малая Черепахинская» в Усманском бору. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-службе заказника. Ограничить движение по участку пришлось, так как во время апрельского паводка тропа сильно пострадала и перестала быть безопасной. Поэтому сейчас сотрудники заповедника будут её реконструировать и просят всех посетителей, ради их собственного блага — не гулять по данной территории. Насладиться природой Усманского бора можно и на экологической тропе «Большая Черепахинская». Когда «Малая Черепахинская» вновь будет открыта — сотрудники заказника обещают сообщить позднее.
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