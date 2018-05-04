В Воронежском заповеднике временно закрыли движение по «Малой Черепахинской»

Участок экологической тропы сильно пострадал из-за паводка. В Воронежском заповеднике временно закрыли движение по экологической тропе «Малая Черепахинская» в Усманском бору. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-службе заказника. Ограничить движение по участку пришлось, так как во время апрельского паводка тропа сильно пострадала и перестала быть безопасной. Поэтому сейчас сотрудники заповедника будут её реконструировать и просят всех посетителей, ради их собственного блага — не гулять по данной территории. Насладиться природой Усманского бора можно и на экологической тропе «Большая Черепахинская». Когда «Малая Черепахинская» вновь будет открыта — сотрудники заказника обещают сообщить позднее.