В центре Томска обнаружены токсичные отходы

Правоохранительные органы обнаружили в Омске место, где с ноября по декабрь 2014 года сливали токсичные отходы, содержащие полихлорбифенилы. Участок площадью 26,4 тыс. кв. м находится на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской. По оценке специалистов, ущерб окружающей среде составил более 137 млн руб., сообщает Gorod55 со ссылкой на региональную прокуратуру

«В ходе прокурорской проверки специалисты управления Росприроднадзора по Тюменской области в январе и марте 2018 года отбирали пробы почвы. Результаты лабораторных исследований показали многократное превышение содержания полихлорированных бифенилов по сравнению с фоновыми значениями», — рассказали в прокуратуре по Тюменской области.

По версии следствия, к размещению опасных отходов причастен омский предприниматель Дмитрий Золотарев , который отбывает срок по решению омского суда, а также и другие лица. В результате в отношении Золотарева, директора компаний «Мерк» и «Природоохранное предприятие „Мерк“, возбудили очередное уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (»нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды»).

В декабре 2017 года Советский районный суд Омска признал предпринимателя виновным по той же 247-й статье и приговорил к двум годам лишения свободы. Было доказано, что он незаконно слил на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей 500 тонн отходов I класса опасности, которые собирал с предприятий по всей стране и должен был обезвреживать. Но тогда следователи так и не смогли найти точное место захоронения отходов.