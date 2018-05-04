Ещё
С каналов и рек Петербурга собрали около 600 кг нефтепродуктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С каналов и рек Петербурга собрали около 600 кг нефтепродуктов 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Диалог
С 24 апреля по 2 мая сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ликвидировали загрязнения в Матисовом и Обводном каналах, а также на реке Волковке и в канаве на проспекте Ветеранов.
Как отметили в комитете, они регулярно проверяют городскую акваторию на содержание опасных веществ.
Работы по ликвидации разлива нефти проходят на реке Славянке в Рыбацком, передаёт Nation News.
В апреле сообщалось, что почти 10 тонн мусора и грязи вывезли из Петербурга за неделю.
RT на русском: последние новости
Экологи заявили о намерении создать в Арктике 35-метровую голову Трампа изо льда ВОЗ назвала страну с лучшим в мире качеством воздуха СМИ: Австралия пожертвует $500 млн на защиту флоры Большого барьерного рифа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры Китая и США провалились96
Певица погибла во время отдыха31
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
Новое правительство: кто уйдет, кто останется59
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой9
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение