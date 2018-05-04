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Первый теленок зубра родился в Приокско‑Террасном заповеднике в Подмосковье
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Первый теленок зубра родился в Приокско‑Террасном заповеднике в Подмосковье 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В Приокско-Террасном заповеднике в Серпуховском районе Подмосковья пополнение — у зубрицы Мущанки родилась телочка, первая в этом году, сообщается на сайте заповедника.
«В Центральном зубровом питомнике 10 апреля 2018 года появился на свет первый теленок. У зубрицы Мущанки родилась телочка. Малышке скоро месяц, она уже пытается щипать свежую траву», — говорится в сообщении.
Мущанка вывела ее из загона уже на второй день после родов. Маленькая самочка чувствует себя отлично — она бодрая, резвая, быстро освоилась и без опаски общается со своими родственниками. Мама окрепла после отела и также чувствует себя хорошо.
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого — особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. Это один из самых маленьких заповедников страны, однако на площади около 5 тысяч гектаров обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.
Главной достопримечательностью заповедника является зубр — дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, которое совсем недавно стояло на грани исчезновения.
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