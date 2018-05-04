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« На жалобы — одни отписки» В Зауралье предприниматели обвинили власти в бездействии.
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« На жалобы — одни отписки» В Зауралье предприниматели обвинили власти в бездействии. 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ООО «Сток» подало иск в арбитраж против департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. Фирма, занимающаяся сортировкой и вывозом бытовых отходов в Кургане, требует от ведомств исполнения федерального закона и распоряжения правительства РФ. Речь идет о запрете с 1 января 2018 года размещения на полигонах широкого перечня отходов (в нем 67 позиций).
В иске компания «Сток» указала, что МУП «Шуховский полигон ТБО», в нарушение закона, принимает запрещенные отходы от перевозчиков, которые не сортируют бытовой мусор. И не заключают договор о сортировке мусора со «Стоком», которое имеет лицензию на эти работы. При этом компания официально включена в территориальную схему обращения с отходами, но фактически схема не работает. Только эта фирма сортирует мусор, и ее мощности используются на 30%. В итоге на полигон, к примеру, регулярно поступают металлические банки. И полигон нужно обязать исполнять закон.
Как заявила юрист «Стока» Валерия Кирилова, на неоднократные жалобы и обращения к органам власти с предложением пресечь нарушения закона «мы получили отписки и перекладывание ответственности друг друга».
Представители ведомств заявили, что эти органы не занимаются размещением отходов и поэтому являются ненадлежащими ответчиками по делу. Они также потребовали доказательств приема на Шуховском полигоне несортированных отходов. Таких документов в департаментах нет, заявили чиновники.
Оказалось, что администрация полигона не пускает на его территорию представителей «Стока». А последние фотографии с мусоровозами, вывозящими несортированные отходы из Кургана на полигон, датированы прошлым годом.
Чиновники отрицают обвинения в бездействии. Департамент природных ресурсов сослался на отсутствие полномочий по экологическому надзору за размещением отходов, мол, это дело Росприроднадзора. А представитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу Светлана Сивкова объявила, что «законодательство не возлагает обязанность на департамент Росприроднадзора запрещать вывозить на полигон без сортировки эти отходы, которые запрещены». Сивкова сообщила, что плановая проверка работы Шуховского полигона еще предстоит.
Фото: Old.zauralonline.ru
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