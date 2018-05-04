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Две временные площадки для мусора открыли в Рузе
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Две временные площадки для мусора открыли в Рузе 

ТАСС 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Администрация Рузского городского округа Московской области организовала две временные площадки для складирования мусора, чтобы решить проблему с его вывозом в муниципалитете. Об этом сообщил в пятницу глава округа Максим Тарханов в своем аккаунте в Instagram.
"Для решения проблемы мусорного коллапса в округе определено два места временного размещения отходов: вблизи Минского шоссе, возле бывшей воинской базы, и вблизи Новорижского шоссе в промзоне бывшего Сычевского ГОК на месте строительства современного комплекса переработки отходов «Экотехнопарк», — написал Тарханов.
Он отметил, что временные площадки выполнены в соответствии с требованиями Министерства экологии и природопользования Московской области: с гуртами, системой для сбора возможного фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующаяся в результате гниения мусора, — прим. ТАСС) и изолирующей мембраной.
По словам Тарханова, мусор на этих площадках задержится почти на месяц, а потом его вывезут на полигоны. «По законодательству на временной площадке мусор может находиться до 11 месяцев. По нашим планам это составит 3-4 недели, пока полигоны не начнут его системно принимать», — уточнил он.
Практически весь объем образующихся в год в столичной агломерации бытовых отходов 12 млн тонн вывозится на мусорные полигоны в Подмосковье. По данным регионального министерства экологии и природопользования, сейчас в области действуют 15 таких объектов, они способны легально принимать 2,7 млн тонн отходов в год. В агломерации сложился дефицит места для захоронения отходов, в Минэкологии его признают, но абсолютный размер отказываются называть.
По планам регионального министерства, в области построят десять крупных мусороперерабатывающих комплексов с сортировкой, четыре мусоросжигательных завода и множество сортировочных станций. Наряду с внедрением для жителей раздельного сбора отходов с 2019 года схема позволит снизить долю складируемого на свалках мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.
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