В рязанских лесах будут отстреливать птиц для исследования на грипп 

В связи с перелетом диких птиц существует высокий риск заноса птичьего гриппа на территорию Рязанской области, сообщает региональное минприродопользования.
В настоящее время в лесах региона организован диагностический отстрел диких перелетных птиц для отбора биологического материала. Данные материалы будут в дальнейшем исследовать на наличие у птиц этого заболевания.
Отмечается, что отстрел в количестве не более двух экземпляров различных видов птиц будет проходить в соответствии с нормами действующего законодательства.