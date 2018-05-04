В рязанских лесах будут отстреливать птиц для исследования на грипп

В связи с перелетом диких птиц существует высокий риск заноса птичьего гриппа на территорию Рязанской области , сообщает региональное минприродопользования.

В настоящее время в лесах региона организован диагностический отстрел диких перелетных птиц для отбора биологического материала. Данные материалы будут в дальнейшем исследовать на наличие у птиц этого заболевания.

Отмечается, что отстрел в количестве не более двух экземпляров различных видов птиц будет проходить в соответствии с нормами действующего законодательства.