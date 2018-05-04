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В рязанских лесах будут отстреливать птиц для исследования на грипп
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В рязанских лесах будут отстреливать птиц для исследования на грипп 

АиФ Рязань 5 часов назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с перелетом диких птиц существует высокий риск заноса птичьего гриппа на территорию Рязанской области, сообщает региональное минприродопользования.
В настоящее время в лесах региона организован диагностический отстрел диких перелетных птиц для отбора биологического материала. Данные материалы будут в дальнейшем исследовать на наличие у птиц этого заболевания.
Отмечается, что отстрел в количестве не более двух экземпляров различных видов птиц будет проходить в соответствии с нормами действующего законодательства.
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