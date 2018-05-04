В Северодвинске опасные отходы перевозились без лицензии

Компания «Спецфундаменстрой» осуществляла перевозку опасных отходов без лицензии.

Организация оказалась привлечена к административной ответственности. В прокуратуре Архангельской области сообщают, что в ходе проверки в январе этого года были выявлены грубые нарушения лицензионных требований при перевозке опасных отходов. Так, например, автомобиль, на котором перевозились отходы, не был оборудован для этих целей, а водитель не проходил спецподготовку.

ООО «Спецфундаменстрой» признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 50 000 рублей. Решение суда в законную силу пока что не вступило.