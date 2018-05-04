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В Северодвинске опасные отходы перевозились без лицензии
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В Северодвинске опасные отходы перевозились без лицензии 

АиФ Архангельск 5 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Компания «Спецфундаменстрой» осуществляла перевозку опасных отходов без лицензии.
Организация оказалась привлечена к административной ответственности. В прокуратуре Архангельской области сообщают, что в ходе проверки в январе этого года были выявлены грубые нарушения лицензионных требований при перевозке опасных отходов. Так, например, автомобиль, на котором перевозились отходы, не был оборудован для этих целей, а водитель не проходил спецподготовку.
ООО «Спецфундаменстрой» признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 50 000 рублей. Решение суда в законную силу пока что не вступило.
Ранее стало известно, что в Архангельске запускают новую схему обращения с отходами.
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