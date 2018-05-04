В Московской области сменится министр экологии 

Источник, близкий к региональному правительству, сообщил «ФедералПресс», что отставка должна состояться до губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре.
Кресло Александра Когана займет его первый заместитель Наталья Егорова. Сейчас она отвечает за надзор в области обращения с отходами, водными ресурсами, охраны атмосферного воздуха на хозяйственных объектах и многое другое. Егорова координирует в Московской области управление государственного экологического надзора, отдел по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами.
Эксперты считают, что смена министра экологии Московской области ожидаема из-за тяжелой ситуации со свалками в регионе. Напомним, что в марте в Волоколамске произошел выброс свалочных газов, вследствие чего учащиеся нескольких школ в городе были доставлены в больницу с подозрением на отравление. В Волоколамске, а позднее в других населенных пунктах Московской области жители стали выходить на стихийные митинги и пикеты против свалок.
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов