Южноуральцы уличили управляющую компанию в загрязнении реки Миасс

Жители Аргаяшского района уличили управляющую компанию в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры

Нарушения федерального законодательства были выявлены после жалоб сельчан из Кулуево. В ходе проверки работники прокуратуры вместе со специалистами министерства экологии выявили неисполнение ООО «ЖилТехСервис» обязательных экологических требований при использовании поверхностных водных объектов для сброса сточных вод при осуществлении хозяйственной деятельности.

В результате в отношении местной управляющей компании был возбуждён ряд административных дел. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Материалы направлены в министерство экологии Челябинской области для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности.