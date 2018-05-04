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Южноуральцы уличили управляющую компанию в загрязнении реки Миасс
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Южноуральцы уличили управляющую компанию в загрязнении реки Миасс 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Жители Аргаяшского района уличили управляющую компанию в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.
Нарушения федерального законодательства были выявлены после жалоб сельчан из Кулуево. В ходе проверки работники прокуратуры вместе со специалистами министерства экологии выявили неисполнение ООО «ЖилТехСервис» обязательных экологических требований при использовании поверхностных водных объектов для сброса сточных вод при осуществлении хозяйственной деятельности.
В результате в отношении местной управляющей компании был возбуждён ряд административных дел. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Материалы направлены в министерство экологии Челябинской области для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности.
Напомним, в апреле в центре Челябинска также были обнаружены канализационные стоки, загрязняющие реку Миасс.
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