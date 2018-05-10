В Казани пройдет фестиваль «Разделяй с нами». Он посвящен мусору

19 мая в Казани пройдет фестиваль «Разделяй с нами». Он посвящен раздельному сбору мусора.

Площадка фестиваля будет разбита на несколько тематических зон. В одной из них пройдут мастер-классы по раздельному сбору отходов. Казанцам также расскажут, как можно повторно использовать старые вещи.

На фестивале будет работать пункт приема вторсырья. Можно сдать макулатуру, пластик (бутылки и флаконы из-под шампуней с маркировками «1», «2», «4» и «5»), мягкий пластик (пакеты, упаковки от различных товаров — только чистые и без этикеток), алюминиевые банки и батарейки.

«Разделяй с нами» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесопарке. Начало в 11:00, сообщают организаторы.

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