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В Казани на субботнике собрали 10,5 тыс. куб. м мусора
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В Казани на субботнике собрали 10,5 тыс. куб. м мусора 

АиФ Казань 7 часов назад
Фото: АиФ Казань
10,5 тыс. куб. м мусора собрали в столице РТ на городском субботнике 5 мая.
Более 1,5 тыс. предприятий и 55 тыс. человек приняли участие в общегородском субботнике в Казани. Было привлечено 400 единиц техники, рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.
Учащиеся школ, вузов и ссузов, работники предприятий и организаций жители города очистили от мусора зеленые зоны, внутриквартальные проезды, дворы и прибрежные полосы. Всего участники субботника привели в порядок 75 общественных территорий города.
В результате мероприятия на полигоны вывезли на 25% больше мусора, чем в обычные дни. В этом году пластиковые отходы впервые на субботнике собирали раздельно.
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