В Казани на субботнике собрали 10,5 тыс. куб. м мусора

10,5 тыс. куб. м мусора собрали в столице РТ на городском субботнике 5 мая.

Более 1,5 тыс. предприятий и 55 тыс. человек приняли участие в общегородском субботнике в Казани . Было привлечено 400 единиц техники, рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев

Учащиеся школ, вузов и ссузов, работники предприятий и организаций жители города очистили от мусора зеленые зоны, внутриквартальные проезды, дворы и прибрежные полосы. Всего участники субботника привели в порядок 75 общественных территорий города.

В результате мероприятия на полигоны вывезли на 25% больше мусора, чем в обычные дни. В этом году пластиковые отходы впервые на субботнике собирали раздельно.