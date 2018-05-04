В Тутаеве пресечен факт несанкционированного складирования мусора одной из управляющих компаний

Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области вместе с представителями администрации Тутаевского района провели выездное обследование территории бывшей свалки левобережной части городского поселения Тутаев

Объект расположен на расстоянии около 700 метров от жилой застройки и в 2,5 километра от реки Волги. Данная территория не является официальным полигоном и не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов.

В ходе рейда установлено, что за последний год количество размещенных в данном месте твердых коммунальных и строительных отходов увеличилось.

— Примерная площадь загрязнения территории составляет порядка 4 — 4,5 гектара, — рассказал заместитель председателя комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — В ходе выездных мероприятий зафиксировано задымление территории свалки, но очагов открытого огня не обнаружено. Соответствующий сигнал специалисты передали в МЧС

Как пояснил Владимир Сафонов, отсутствие шлагбаума на въезде на земельный участок, где размещена свалка, также способствует ее разрастанию. В ходе рейда инспектором предотвращен факт несанкционированной выгрузки отходов на объекте из трактора одной из местных управляющих компаний. В отношении организации внесено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, материалы надзорных мероприятий будут направлены в администрацию Тутаевского МР для принятия соответствующих мер по ликвидации несанкционированной свалки в рамках полномочий по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Администрация Тутаевского муниципального района ежегодно расчищает данную территорию. В 2017 году здесь были установлены контейнеры для сбора отходов, аншлаги, запрещающие несанкционированное размещение мусора. Также органы местного самоуправления определили сметную стоимость работ по ликвидации указанной свалки и проведению рекультивации земельного участка. Необходимый объем финансирования — 16,5 миллиона рублей.

В настоящее время администрация Тутаева прорабатывает вопрос о ликвидации места несанкционированного размещения отходов и дальнейшем включении указанной свалки в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что даст возможность привлечь федеральные средства.