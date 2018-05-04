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Активные граждане поддержали акцию по раздельному сбору отходов
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Активные граждане поддержали акцию по раздельному сбору отходов 

Обручевский меридиан 6 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Проблема сохранения окружающей среды, особенно в масштабах мегаполиса, становится все более актуальной.
Одной из важнейших задач на сегодняшний день остается решение проблемы утилизации мусора. На днях в Москве прошла ежегодная акция «Разделяй и используй», участникам которой удалось собрать более 37 тонн отходов. Экологическую инициативу положительно оценили и участники проекта «Активный гражданин». Накануне в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по оценке столичной экологической акции по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй». Всего в голосовании приняли участие 142 085 активных граждан. Эта городская новинка получила высокий общий балл — 4,63. По итогам голосования отличную оценку экологической инициативе поставили 82,45% участников голосования, «хорошо» — 7,46%. Большинство активных граждан (89,91%), принявших участие в голосовании, положительно оценили инициативу альтернативной переработки отходов, а значит, отдали свой голос за экологичное будущее города.
Главная задача ежегодной акции «Разделяй и используй» — популяризация экологически ответственного образа жизни, информирование горожан о необходимости селективного сбора отходов, о стационарных пунктах приема вторсырья в городе и правилах подготовки отходов к сдаче на переработку. Акция проводится ежегодно в течение нескольких лет, и в 2018 году проходила с 9 по 22 апреля на территориях 10 административных округов Москвы. Специально маркированные мобильные пункты за две недели объехали 50 школ, 10 ВУЗов и 10 наиболее посещаемых мест города, делая часовые остановки. В рамках акции на переработку можно было бумагу и картон; пластик; металл; стекло; оргтехнику.
Интерес и активность горожан к раздельному сбору отходов растет. В 2014 году в акции участвовали более 5 тысяч человек, и было собрано более 2 тонн отходов. В 2015 году удалось собрать более 4 тонн отходов. В 2016 году акция была проведена дважды — весной собрали около 12 тонн, а осенью школьниками было собрано более 20 тонн. В 2017 году жители Москвы собрали 33,5 тонны отходов. По итогам акции «Разделяй и используй» в 2018 году было собрано 37,6 тонн отходов.
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