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Прокуратура обязала нацпарк вывезти мусор с острова Ольхон на Байкале
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Прокуратура обязала нацпарк вывезти мусор с острова Ольхон на Байкале 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала сотрудников Прибайкальского нацпарка (входит в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») очистить от мусора остров Ольхон на Байкале, оказавшийся захламленным из-за переполненных контейнеров, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
Крупнейший на Байкале остров Ольхон является не только объектом паломничества туристов, но и географическим центром озера. В последние годы остров страдает от возросшей антропогенной нагрузки, проблема засорения бытовыми отходами является дня него одной из наиболее острых.
"Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей по вывозу мусора должностными лицами особо охраняемой природной территории федерального значения контейнеры с бытовыми отходами переполнились, что привело к загрязнению прилегающего земельного участка отходами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам внесенного прокурором представления участок нацпарка на Ольхоне был очищен, а уполномоченное должностное лицо привлечено к уголовной ответственности.
Комментариями ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ТАСС пока не располагает.
Ранее сообщалось, что иркутские власти планируют организовать в Ольхонском районе временные пункты по складированию мусора, хранить накопленные на них отходы только на срок до шести месяцев. Строить новые полигоны ТБО в граница Центральной экологической зоны Байкала запрещено. Сейчас на территории центральной экологической зоны находится единственный лицензированный полигон, расположенный в местности Имел-Кутул в 40 км от поселка Еланцы.
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году. В его состав входят четыре особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального значения: заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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