Прокуратура обязала нацпарк вывезти мусор с острова Ольхон на Байкале

ИРКУТСК , 4 мая. / ТАСС /. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала сотрудников Прибайкальского нацпарка (входит в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») очистить от мусора остров Ольхон на Байкале, оказавшийся захламленным из-за переполненных контейнеров, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

Крупнейший на Байкале остров Ольхон является не только объектом паломничества туристов, но и географическим центром озера. В последние годы остров страдает от возросшей антропогенной нагрузки, проблема засорения бытовыми отходами является дня него одной из наиболее острых.

"Установлено, что в результате ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей по вывозу мусора должностными лицами особо охраняемой природной территории федерального значения контейнеры с бытовыми отходами переполнились, что привело к загрязнению прилегающего земельного участка отходами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам внесенного прокурором представления участок нацпарка на Ольхоне был очищен, а уполномоченное должностное лицо привлечено к уголовной ответственности.

Комментариями ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что иркутские власти планируют организовать в Ольхонском районе временные пункты по складированию мусора, хранить накопленные на них отходы только на срок до шести месяцев. Строить новые полигоны ТБО в граница Центральной экологической зоны Байкала запрещено. Сейчас на территории центральной экологической зоны находится единственный лицензированный полигон, расположенный в местности Имел-Кутул в 40 км от поселка Еланцы.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году. В его состав входят четыре особо охраняемых природных территории (ООПТ) федерального значения: заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр».