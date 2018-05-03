Десятки свалок Владивостока нанесли на интерактивную карту «Генеральная уборка»

Карта свалок работает по этому адресу.

Это позволило ликвидировать некоторые из них.

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