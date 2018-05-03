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Десятки свалок Владивостока нанесли на интерактивную карту «Генеральная уборка»
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Десятки свалок Владивостока нанесли на интерактивную карту «Генеральная уборка» 

Prim.News 1 час назад
Это позволило ликвидировать некоторые из них.
Уже несколько десятков мусорных свалок, обнаруженных во Владивостоке, нанесли на интерактивную карту «Генеральная уборка». Некоторые после появления на карте были ликвидированы.
Карта свалок работает по этому адресу.
Ранее сообщалось, что президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин по итогам «Форума действий» ОНФ выступил за создание общественной Интернет-карты, на который любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку. В исполнении поручения президента Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Год экологии (2017) запустил проект «Генеральная уборка».
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