График вебинаров на май утвердили в Минэкологии Подмосковья

В министерстве экологии и природопользования Московской области утвердили график проведения вебинаров на май, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Одиннадцатого мая с 15:00 до 16:00 состоится вебинар на тему «Предоставление права пользования участками недр местного значения и оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на территории Московской области», — говорится в сообщении.

Восьмого мая состоятся два вебинара. С 13:00 до 14:00 — вебинар «Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», а также вебинар «Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными источниками».

Десятого мая — вебинар «Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности». Ссылка для участников.

Кроме того, 14 мая состоится вебинар «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения». Ссылка для участников.

Пятнадцатого мая с 13:00 до 14:00 — вебинар «Организация и проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации , государственной экологической экспертизы федерального уровня в отношении проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I — V классов опасности, в том числе проектной документации на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I — V классов опасности, а также проектов вывода из эксплуатации указанных объектов, проектов рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I — V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I — V классов опасности». Ссылка для участников.

Еще один вебинар 15 мая будет на тему «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня». Ссылка для участников.