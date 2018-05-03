«РТ-Инвест» создаст мобильное приложение для контроля за сортировкой отходов

Группа «РТ-Инвест», входящая в Госкорпорацию Ростех , запустит в январе 2019 года приложение для контроля за перемещением и сортировкой отходов на территории трех подмосковных кластеров.

Напомним, что Московская область была поделена на семь кластеров, в каждом из которых с 1 января 2019 года будет действовать собственный оператор по вывозу отходов. Они также будут нести ответственность за внедрение на своей территории раздельного сбора мусора.

«РТ-Инвест» выиграл конкурс регионального оператора в трех зонах: Рузской, Каширской и Сергиево-Посадской. Суммарный объем отходов по этим территориям составляет более 2 млн тонн в год или более 60% от всего мусора, образующегося в Подмосковье. Таким образом, группа «РТ-Инвест» станет самым крупным оператором раздельного сбора отходов на территории Московской области.

Как сообщили в компании, «РТ-Инвест» создаст мобильное приложение для контроля за перемещением и сортировкой отходов на территории трех подмосковных кластеров. Приложение будет доступно с 1 января 2019 года для мобильных устройств, работающих на платформах Android, Windows Phone и iOS. «В случае если замечены какие-либо нарушения правил транспортирования или сортировки отходов, любой человек сможет сделать фотографию и направить ее региональному оператору через приложение», — говорится в сообщении компании.

«Очень многие уже сейчас готовы ответственно подойти к вопросу сортировки отходов и внедрение мобильного приложения даст им дополнительную возможность поучаствовать в формировании качественной комплексной системы по обращению с отходами на территории региона», ‒ приводит ТАСС слова генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова

Компания планирует внедрить дуальную систему раздельного сбора для «грязных» — органических и «чистых» отходов — пластик, бумага, картон. Кроме того, будут размещены баки для опасных отходов: батарейки, аккумуляторы и другие гаджеты. Как отметили в компании, такой подход станет важным шагом на пути формирования комплексной системы обращения с отходами на территории Московской области.