Минпромторг РФ предложил строить мусоросортировки в Московском регионе в рамках концессий

По данным ведомства, на территории Москвы ежегодно образуется до 8,5 млн тонн коммунального мусора, в Подмосковье — до 4 млн тонн, таким образом всего в агломерации необходимо утилизировать около 12,5 млн тонн бытовых отходов в год.

"Минпромторг участвует в обсуждении решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Московском регионе. Нами предлагается создание системы, включающей в себя 10-12 мусоросортировочных комплексов (МСК) на территории Москвы суммарной мощностью до 6 млн тонн ТКО (твердые коммунальные отходы, или ТБО) в год и семь МСК на территории Московской области суммарной мощностью 3,5 млн тонн ТКО в год, а также 3-4 полигонов для «хвостов» (неперерабатываемых отходов). Реализация указанных проектов возможна в формате концессионных соглашений, заключаемых с правительством Москвы правительством Московской области ", — сказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве отметили, что эта схема учитывает строительство четырех анонсированных ранее мусоросжигательных заводов совокупной мощностью утилизации до 2,8 млн тонн отходов в год.

В Минпромторге РФ считают, что реализовать эти проекты получится без привлечения бюджетных средств через выпуск облигаций. «Возврат инвестиций — за счет тарифа [на утилизацию мусора], устанавливаемого концессионеру субъектом Российской Федерации , и реализации вторичных материальных ресурсов», — добавили в ведомстве.

Отечественное оборудование

Комплексы предлагается на 90% оборудовать российскими комплектующими, чтобы снизить стоимость объекта. «Российское оборудование успешно себя зарекомендовало на сортировочных комплексах в Чувашской Республике , Саратовской и Мурманской областях, в связи с чем предлагается его применение на объектах по обращению с отходами в Москве и Московской области», — пояснили в пресс-службе.

По мнению министерства, такие МСК смогут увеличить долю отправляемого на переработку мусора с 15% до 40-50% за счет использования боя стекла для производства пеностекла и макулатуры — для выпуска эковаты. Из оставшихся фракций в Минпромторге предложили делать изоляционные материалы и энергоносители.

"Срок создания объектов — до 3 лет, при условии выделения земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой, — до 1,5-2 лет", — добавили в пресс-службе министерства.

Проблема утилизации мусора в Подмосковье

Практически весь объем образующихся в столичной агломерации бытовых отходов вывозится на мусорные полигоны в Подмосковье. По данным регионального Министерства экологии и природопользования, сейчас в области действуют 15 таких объектов, они способны легально принимать 2,7 млн тонн отходов в год. Таким образом, в агломерации сложился дефицит места для захоронения ТБО, в Минэкологии его признают, но абсолютный размер отказываются называть.

По планам регионального министерства, в области построят десять крупных мусороперерабатывающих комплексов с сортировкой (такую концепцию также называют экотехнопарком), четыре мусоросжигательных завода и множество сортировочных станций. Наряду с внедрением для жителей раздельного сбора отходов с 2019 года схема позволит снизить долю складируемого на свалках мусора с 97% в 2018 году до 44% в 2030 году.