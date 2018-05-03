В Саратове реконструируют свалку за 100 миллионов рублей

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, в этом году регион получит из федеральной казны 88,7 млн рублей на «мероприятия в области обращения с отходами». Как пояснила «ФедералПресс» начальник управления экономики природопользования и финансов ведомства Ирина Тюкина, субсидию и областную добавку в сумме 10,9 млн решено потратить на создание комплекса сортировки мусора на полигоне в Александровском карьере недалеко от Саратова , куда свозятся отходы из Заводского района областного центра.

Это место неоднократно привлекало внимание экологов и надзорных ведомств. Жители окрестных поселков жаловались на то, что свалка временами тлеет, распространяя вокруг смрад. В прошлом году ревизоры обнаруживали там нарушения санитарных норм.

Сегодня Генеральная прокуратура сообщила, что и в этом году на полигоне не все оказалось в порядке. Территорию объекта не забетонировали и не огородили, а разлетевшийся мусор не убирали с соседних участков. Эксплуатирующее полигон МУП «Дорожник Заводского района» не следило должным образом за влиянием свалки на окружающую среду, не подготовило проект наблюдательных скважин. Сейчас эти нарушения устранены.

О планах по установке там мобильного сортировочного комплекса говорилось еще в 2016 году. Больше года назад из городского бюджета были выделены 4 млн рублей на подготовку площадки под него. Представители мэрии тогда отмечали, что он сможет обрабатывать до 50 тысяч тонн мусора в год.

О строительстве полноценного мусороперерабатывающего завода в Саратове говорится уже много лет. По словам Тюкиной, по планам в областном центре с населением более 800 тысяч человек предусмотрен только один такой объект — в Александровском карьере. У двух других бывших городских свалок (в Елшанке и на Гуселке) построены мусороперегрузочные станции, с которых саратовский мусор будут возить на мусороперерабатывающий комплекс компании «Управление отходами» в Энгельсе . Необходимости в отдельном заводе для Саратова нет, энгельсский и так загружен только наполовину, отметила специалист.

При этом предполагаемое строительство сортировочного комплекса не мешает расширению полигона: в апреле «Дорожник» заказал техническое обоснование для увеличения его фактической емкости. Получить оперативный комментарий у руководства МУП или администрации города не удалось.

Эколог Ольга Пицунова сказала «ФедералПресс», что региональные власти таким образом пытаются выполнить указание президента России Владимира Путина , согласно которому с июля 2018 года будет запрещено захоранивать отходы на полигонах без предварительной переработки.

«В то же время они не смогут выполнить требования полностью, потому что речь в них идет о глубокой переработке, которая позволяет не просто отсортировать наиболее дорогие виды вторсырья, а уменьшить его объем. Это предполагает биологическую обработку, брикетирование и т.д., чтобы на выходе с завода осталось не больше 30% мусора. А информация об увеличении емкости полигона так и вовсе идет вразрез с этими требованиями», — отметила общественница.