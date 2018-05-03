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В Карелии планируют ликвидировать более 100 нелегальных мусорных свалок
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В Карелии планируют ликвидировать более 100 нелегальных мусорных свалок 

Rambler News Service 6 часов назад
Карельский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, компания «Автоспецтранс», намерена ликвидировать более 100 несанкционированных свалок на территории региона, сообщил гендиректор компании Иван Новиков на встрече с журналистами в Минстрое Карелии, пишет Karelinform.ru.   Он пояснил, что ликвидацией нелегальных отходов займутся подрядчики, с которыми по итогам соответствующих конкурсов будут заключены профильные контракты. В настоящее время составляется план-график ликвидации несанкционированных скоплений мусора.
«На сегодняшний день в конкурсную документацию включено 108 участков несанкционированных свалок. Региональный оператор принял на себя обязанность по их ликвидации: сейчас выявляются дополнительные места, определяются их собственники. Ликвидация свалок будет организована посредством сил наших подрядчиков через контракты, заключенные через процедуру закупок», — сказал Новиков.
Он добавил, что для того, чтобы полностью ликвидировать эти свалки понадобится около 240 млн руб., и что региональный оператор располагает этими средствами.
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