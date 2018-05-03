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Волгоградская область распределила субсидии на утилизацию отходов
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Волгоградская область распределила субсидии на утилизацию отходов 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление, распределяющее субсидии областного бюджета муниципальным районам и городам на софинансирование расходов по мероприятиям в рамках в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба. Средства направят только в те муниципалитеты, где есть действующие контракты, но они не исполнены полностью. Всего областная казна перераспределяет таким образом 15,37 млн рублей. Больше всего полагается городу Камышину и Среднеахтубинскому району — 5,89 и 5,83 млн рублей соответственно. Средства также получат Дубовский район и Урюпинск.
В перечне нет Светлоярского района, экологическую ситуацию в котором ситуацию в котором, по мнению большинства экспертов, является самой сложной. Председатель областного Экосовета вице-спикер областной думы Ирина Соловьева рассказала, что совет выступил инициатором разработки программы по оздоровлению Светлоярского района, где сложилась «исторически непростая экологическая ситуация». В районе много промышленных предприятий — как работающих, так и брошенных — есть и много других источников экологической опасности. «В целях всестороннего рассмотрения обращений граждан, связанных с обеспечением экологической безопасности при проведении работ по ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот в Светлоярском районе области, Экологический совет подписал с ООО „ЭкоТехСервис“, которое проводит эти работы, соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ООО „Экотехсервис“ предоставляет Экологическому совету информацию о ходе проведения работ по ликвидации пруда-накопителя СЖК», — пояснила Ирина Соловьева. Экосовет взял за практику еженедельные встречи в Светлоярском районе с местными активистами, в том числе, критиковавшими работы на полигоне.
Напомним, в декабре прошлого года вокруг этой ситуации разгорелся публичный скандал. До сих пор часть светлоярских активистов пытается остановить работы в судебном порядке.
Добавим, что в Волгоградской области признан несостоявшимся конкурс по отбору регионального оператора по вывозу и утилизации ТКО (твердых коммунальных расходов). Сперва один из участников опротестовал заявку конкурента в Федеральной антимонопольной службе, указав на многочисленные нарушения, а затем сама конкурсная комиссия признала аукцион несостоявшимся, признав нарушения в обеих заявках, которые ранее сама комиссия же допустила к участию.
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