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На Родионовской улице откроются «Природные мастерские»
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На Родионовской улице откроются «Природные мастерские» 

Управа района Куркино 10 часов назад
Фото: Управа района Куркино
На занятии «Природные мастерские», которое пройдет на Родионовской улице 3 мая, дети научатся делать поделки из природных материалов и вторсырья.
Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Дети из района Куркино сделают декоративное панно «Весеннее дерево», используя природные материалы, — пояснили в пресс-службе.
Занятие рассчитано на любителей декоративно-прикладного творчества от 5 лет.
Занятие начнется в 16.00 в экологическом классе по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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