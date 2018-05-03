На Родионовской улице откроются «Природные мастерские»

На занятии «Природные мастерские», которое пройдет на Родионовской улице 3 мая, дети научатся делать поделки из природных материалов и вторсырья.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— Дети из района Куркино сделают декоративное панно «Весеннее дерево», используя природные материалы, — пояснили в пресс-службе.

Занятие рассчитано на любителей декоративно-прикладного творчества от 5 лет.

Занятие начнется в 16.00 в экологическом классе по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)