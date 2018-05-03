Роман Титов: «свалки в частном секторе появляются из-за того, что жители не заключают договоры на вывоз мусора»

За майские праздники в кировских пабликах появилось сразу несколько сообщений о несанкционированных и стихийных свалках. Сегодня, 3 мая, горы мусора были замечены у парковой зоны в микрорайоне Лянгасово. Днем ранее жители сел Русское и Бахта жаловались на то, что никто не вывозит отходы из мусорных баков. В сложившейся ситуации жители винят «жадных коммунальщиков» и чиновников, «которые не могут проследить за тем, чтобы отходы вывозились вовремя».

«В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок поступило 537 сигналов от жителей Кировской области. Примерно 60% сигналов на нашей карте — это свалки в частном секторе, садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. Они появляются из-за того, что граждане не заключают договоры на вывоз мусора со специализированными организациями. В Кирове подобная ситуация наблюдается в микрорайонах Садаковский, Сидоровка, Новый, Ганино, Большая Гора и многих других», — говорит Титов.

По словам Роман Альбертовича, в правилах внешнего благоустройства, действующих в Кирове, на жителей частных домов, членов садоводческих товариществ и гаражных кооперативов возложена обязанность по обустройству и содержанию контейнерной площадки и заключению договоров на вывоз мусора. Однако в федеральном законодательстве такой нормы нет. Поэтому сейчас обязать людей заключать такие договоры нельзя. За нарушение правил внешнего благоустройства граждан можно штрафовать, но практика наказания по «мусорным» делам крайне невелика. Сейчас, как правило, за уборку таких несанкционированных свалок приходится платить муниципалитету.

— «Решить проблему призвана новая схема обращения с отходами. С 2019 года платить за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов придется всем жителям региона. Причем плата будет рассчитываться не с квадратных метров, как раньше, а будет начисляться за каждого человека. А региональный оператор по обращению с отходами будет организовывать сбор, транспортировку, утилизацию и переработку отходов в каждом населенном пункте. Надеемся, это поможет уменьшить количество свалок. Ведь людям не будет смысла выкидывать на стихийную свалку мусор, за вывоз и утилизацию которого они заплатили из своего кармана», — подытожил Титов.