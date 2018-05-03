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ОНФ за 14 месяцев удалось ликвидировать 7,6 тысячи свалок
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ОНФ за 14 месяцев удалось ликвидировать 7,6 тысячи свалок 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Активистам проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» за 14 месяцев работы удалось ликвидировать более 7,6 тысячи свалок в России, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.
"На данный момент общественники добились ликвидации 7695 свалок. Это составляет более 40% от всех поступивших проблем. Среди решенных проблем не только небольшие свалки, но и масштабные стихийные, а также проблемные «серые» полигоны, которые были закрыты благодаря активности граждан", — цитирует пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова.
Всего, по его словам, на «Интерактивную карту свалок» ОНФ за 14 месяцев работы поступило более 18 тысяч заявок, 7749 сообщений сейчас находятся в работе органов власти, по остальным запросам работают активисты.
По словам Миронова, около 80% всех поступивших проблемных точек находятся на территории населенных пунктов либо вблизи них. «Во всех регионах России мы организуем серию экологических акций по уборке таких территорий, куда приглашаем к участию всех граждан», — заключил координатор проекта.
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