МЧС: «Радиационная обстановка на полигоне „Скоково“ лучше, чем в городе Ярославле»

Радиационная обстановка на полигоне «Скоково» оказалась ниже, чем в городе Ярославля . Такие выводы озвучили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Ярославля по итогам работы стационарного поста мониторинга экологической обстановки на полигоне.

— Возгораний за время работы поста не зарегистрировано, превышений норм радиационной обстановки не было, — сказал старший инструктор радиационной и химической разведки СПСЧ города Ярославля Василий Новиков . — Только что мы проводили замеры — радиационная обстановка на полигоне лучше, чем в городе Ярославле. Если в городе в среднем от 0,08 до 0,16 микрозивертов в час, то здесь она порядка 0,06-0,08 микрозивертов в час.

Работа по выявлению нарушений в области транспортировки отходов была усилена на минувшей неделе. Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с сотрудниками ГУ МЧС по региону контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, транспортировкой отходов.

— Мы смотрим, чтобы все машины были закрыты тентами, проверяем соответствие отходов требованиям безопасности. При въезде на полигон сотрудники проверяют сопроводительную документацию, наличие паспортов отходов, которые подтверждают класс опасности, путевые листы, — рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Борков. — За несколько дней мы уже выявили ряд нарушений, связанных как с перевозкой грузов, так и с документацией. В организации, осуществляющие перевозку, будут направлены уведомления об исключении данных нарушений.

Контроль за экологической обстановкой на полигоне «Скоково» будет продолжен и в дальнейшем.