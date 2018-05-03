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МЧС: «Радиационная обстановка на полигоне „Скоково“ лучше, чем в городе Ярославле»
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МЧС: «Радиационная обстановка на полигоне „Скоково“ лучше, чем в городе Ярославле» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 10 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Радиационная обстановка на полигоне «Скоково» оказалась ниже, чем в городе Ярославля. Такие выводы озвучили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Ярославля по итогам работы стационарного поста мониторинга экологической обстановки на полигоне.
— Возгораний за время работы поста не зарегистрировано, превышений норм радиационной обстановки не было, — сказал старший инструктор радиационной и химической разведки СПСЧ города Ярославля Василий Новиков. — Только что мы проводили замеры — радиационная обстановка на полигоне лучше, чем в городе Ярославле. Если в городе в среднем от 0,08 до 0,16 микрозивертов в час, то здесь она порядка 0,06-0,08 микрозивертов в час.
Работа по выявлению нарушений в области транспортировки отходов была усилена на минувшей неделе. Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с сотрудниками ГУ МЧС по региону контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, транспортировкой отходов.
— Мы смотрим, чтобы все машины были закрыты тентами, проверяем соответствие отходов требованиям безопасности. При въезде на полигон сотрудники проверяют сопроводительную документацию, наличие паспортов отходов, которые подтверждают класс опасности, путевые листы, — рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Борков. — За несколько дней мы уже выявили ряд нарушений, связанных как с перевозкой грузов, так и с документацией. В организации, осуществляющие перевозку, будут направлены уведомления об исключении данных нарушений.
Контроль за экологической обстановкой на полигоне «Скоково» будет продолжен и в дальнейшем.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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