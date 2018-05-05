Проект строительства завода по переработке отходов в Рошале прошел общественные слушания

Рошале состоялись общественные слушания, посвященные вопросам строительства завода по глубокой переработке твердых коммунальных отходов, в мероприятии приняли участие более 300 человек. Уникальный комплекс первый в Московской области , его планируют построить к концу этого года.

Завод будет перерабатывать до 80% мусора из Рошаля и ближайших у нему муниципальных образований — это 50 тысяч тонн отходов ежегодно. Строительство завода запланировано вдали от жилых построек, на месте стихийной свалки. В годы на этом месте было захоронено около 60 тысяч тонн отходов. Сейчас на свалке работает тяжелая техника: машины вывозят мусор и готовят строительную площадку, стоимость проекта составляет почти 2 миллиарда рублей. На вопросы жителей, которые пришли на общественные слушания, ответили проектировщики и лично министр экологии области Александр Коган . Горожан интересовало, как будет обеспечена пожарная безопасность на объекте, срок эксплуатации завода и его негативное воздействие на окружающую среду.

Будет использоваться двухслойный защитный экран с самой современной гидроизоляцией — это бентонитовые маты, мембрана, многослойная конструкция дренажа и армирование основание. Также будет использоваться система водоочистки и недопущение попадание фильтратов в грунтовые воды. Использование самых современных очистных сооружений позволит очистить фильтрат до нормативных значений для сброса в систему ливневой канализации района

— Андрей Давидяк, главный инженер компании

ООО «Геотехпроект»

В ближайшее время проект отправится на государственную экологическую экспертизу. Для городского округа Рошаль строительство завода это не только улучшение экологической обстановки, но еще рабочие места и поступления в бюджет. В год предприятие будет платить 100 миллионов рублей налогов.

У людей очень много вопросов, много фобий, которые мы пытаемся развеять на таких слушаниях. Главное — это безопасность, экология и, конечно, эффективность. Заводы должны быть, заводы должны строиться. Отходов в московском регионе формируется очень много, нереальное количество. Мы должны уметь их перерабатывать, а не захоранивать

— Александр Коган, министр экологии и природопользования МО.

Мусор преодолеет сложнейшую систему конвейеров. Машины разделят отходы, они пойдут на вторичную переработку, их них изготовят удобрение, которое используют в Москве для газонов. Кроме того, из отходов RDF на заводе планируется изготавливать топливо и искусственную брусчатку. Планируется, что в ближайшие 5 лет в Московской области появится порядка 10 подобных современных комплексов по переработке мусора. Строительство таких объектов поможет решить проблему с утилизацией мусора и закрыть пока еще действующие полигоны ТБО в Подмосковье.