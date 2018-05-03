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Экологи рассказали, чем дышали жители Красноярска на прошлой неделе
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Экологи рассказали, чем дышали жители Красноярска на прошлой неделе 

АиФ Красноярск 48 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Более 60 жалоб на вредные выбросы и неприятный запах в воздухе поступило на прошлой неделе в министерство экологии Красноярского края.
С 23 апреля по 2 мая 2018 года передвижная эколаборатория выезжала 51 раз. Замеры проводились во всех районах города. В итоге превышения концентрации загрязняющих веществ в пределах 1-2 ПДК были зафиксированы по диоксиду азота, оксиду углерода, гидрохлориду и гидрофториду.
«Хуже всего ситуация обстояла в Советском районе. Там были зафиксированы превышения более 5 ПДК. По данному факту ведется административное расследование», — отметили в министерстве.
Всего за неделю краевой наблюдательной сетью было произведено более 35 тысяч отборов проб воздуха. Подробную информацию о состоянии окружающей среды можно узнать на сайте краевого центра мониторинга. Телефон горячей линии министерства +7 (391) 21-21-706.
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