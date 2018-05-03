«Едкий химический запах и клубы черного дыма»: челябинцы требуют остановить предприятие, утилизирующее оборудование с АЭС

Жители Металлургического района Челябинска уже месяц жалуются на едкий химический запах и клубы черного дыма. По мнению общественников, на этот раз источник экологических бед –новое предприятие, находящиеся на территории Электродного завода. Компания занимается занимается плавкой металлов и утилизацией оборудования с атомных электростанций.

«Предприятие начало работу на пяти печах, занимаясь утилизацией и переработкой металлов, — рассказал директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков . — Как только данное предприятие заработало, граждане стали жаловаться на едкий химический запах и клубы черного дыма с предприятия. У данного предприятия отсутствует разрешение на выбросы, санитарная зона, лицензии на переработку отходов. Также они не стоят на учете в министерстве экологии. Поэтому предприятию запрещено заниматься производственной деятельностью, пока не будет готова вся разрешительная документация».

Общественники уже направили обращение в министерство экологии. Кроме того, через Челябинскую природоохранную прокуратуру они намерены добиваться приостановки предприятия.

Фото: Виталий Безруков