Переславский мусорный полигон под Ярославлем рекультивируют за 300 млн рублей

"Рекультивация полигона в Переславском районе уже началась — сделана отсыпка поверхности свалки специально подготовленным грунтом, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. Подготовлена проектно-сметная документация для проведения в 2019 году основных работ по рекультивации. Планируется, что финансироваться они будут по федеральной госпрограмме «Охрана окружающей среды» в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» и за счет средств региона", — уточнили в пресс-службе.

Переславский полигон находится на границе с Московской областью, отходы несанкционированно складировались там с 1969 года, официальный статус ему придали в 1997 году. Площадь, занятая мусором, превышает 6 га.