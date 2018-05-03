Переславский мусорный полигон под Ярославлем рекультивируют за 300 млн рублей 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Ярославской области планируют направить около 300 млн рублей на ликвидацию мусорного полигона в Переславском районе на границе с Московской областью. Работы планируется проводить в несколько этапов, уже разработана проектно-сметная документация, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"Рекультивация полигона в Переславском районе уже началась — сделана отсыпка поверхности свалки специально подготовленным грунтом, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. Подготовлена проектно-сметная документация для проведения в 2019 году основных работ по рекультивации. Планируется, что финансироваться они будут по федеральной госпрограмме «Охрана окружающей среды» в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» и за счет средств региона", — уточнили в пресс-службе.
Переславский полигон находится на границе с Московской областью, отходы несанкционированно складировались там с 1969 года, официальный статус ему придали в 1997 году. Площадь, занятая мусором, превышает 6 га.
Как сообщалось, по поручению губернатора региона Дмитрия Миронова летом 2017 года полигон закрыли, поскольку он переполнен и не соответствовал требованиям экологической безопасности. Свалку включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. «Качество вывоза коммунальных отходов при этом в регионе не пострадало, так как потоки были перераспределены между другими полигонами», — отметили в пресс-службе.