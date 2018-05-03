Началась подготовка к рекультивации переславского полигона ТБО

Началась подготовка к реализации проекта по рекультивации полигона ТБО у деревни Красной Переславского района. Он закрыт в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова , поскольку был исчерпан и не мог соответствовать требованиям экологической безопасности. Качество вывоза твердых коммунальных отходов при этом не пострадало, так как потоки их транспортировки были перераспределены.

— Наш департамент провел работу по включению полигона в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона. В рамках подготовки к проведению государственной экологической экспертизы указанного проекта 17 мая пройдут публичные слушания по общественному обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта рекультивации полигона.

Рекультивация включает в себя несколько этапов. Уже сделана отсыпка инертным материалом лицевой части объекта, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания.

Дмитрий Пеньков добавил, что в октябре после получения заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектно-сметной документации в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации будет направлена заявка на включение мероприятий по рекультивации полигона в Переславском районе в приоритетный проект «Чистая страна». Запрашиваемый объем финансирования — 300 миллионов рублей. Также планируется включение объекта в региональную программу по обращению с отходами на 2019 год.

Сейчас в Ярославской области 18 полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов и один — промышленных. В планах — их модернизация с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках сотрудничества с региональным оператором в сфере ТБО. Этот статус по итогам конкурсного отбора присвоен ООО «Хартия», которое начнет работу в данном качестве с сентября.

Модернизация полигонов — одна из составляющих корректировки территориальной схемы обращения с отходами, цель которой — оптимизация системы захоронения мусора для обеспечения экологической безопасности. В данный момент уже идет подготовка к реализации инвестиционного проекта на угличском полигоне.